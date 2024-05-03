Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Радослав Сікорський провели телефонну розмову, в ході якої відзначили позитивну динаміку в українсько-польських відносинах.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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Відносини між України та Польщею покращились

«Під час нашої розмови ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах», - заявив Кулеба.

Він додав, що сторони також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та Формулу миру Президента Володимира Зеленського.

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Після розблокування українсько-польського кордону товарообіг зріс на 20%

Повне розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вже принесло суттєві позитивні результати, серед яких — збільшення вантажопотоку агропродукції з України на 20%.

Про це сказав в ефірі Українського радіо перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, повідомляє Укрінформ.

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«Польські фермери пішли, це дуже позитивно. Тому що логістика є дуже суттєвою частиною кінцевої собівартості продажу і доставки продукції. Чим дешевшою буде логістика, тим більшу ціну отримає український фермер та матиме більше ресурсів для продовження роботи. Якщо ми подивимося цифри у другій декаді квітня і зараз, після повного розблокування, то фактично маємо плюс 20%», - сказав Висоцький.

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За його словами, одразу збільшився обсяг товарообігу, перш за все експорту, який здійснюється автомобільним транспортом. Йдеться про аграрну продукцію різних видів. Якщо в другій декаді квітня 2024 року середній обсяг перевезень становив 13 тис. тонн на добу, то 28-29 квітня – 16 тис. тонн.

Висоцький висловив сподівання, що й надалі ситуація «залишатиметься поточною», тим більше, що для цього є певні передумови.

Він нагадав про переговори між аграрними міністерствами й аграрними асоціаціями України на Польщі, «де вдалося на цифрах пояснити, що не український фермер є проблемою для польського фермера».

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В ніч проти 29 квітня поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску, тривали з 9 лютого.