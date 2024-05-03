США та Японія спільно розробляють нову ракету, яка зможе перехоплювати гіперзвукову зброю.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Kyodo News.

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Подробиці розробки американсько-японської ракети

За підрахунками розробників, вартість проєкту перевищить три мільярди американських доларів.

За словами посадовця Агентства протиракетної оборони США, Японія, зокрема, виділить 1 мільярд доларів на проєкт Glide Phase Interceptor.

Обидві країни прагнуть завершити розробку такої ракети впродовж 2030-х років.

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Зазначається, що цей спільний проєкт з’явився в той час, коли Китай, Північна Корея та Росія агресивно розвивають можливості своєї гіперзвукової зброї.

Гіперзвукові ракети літають зі швидкістю понад 5 Махів, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Вони також можуть змінювати курс під час польоту, що ускладнює їхнє збиття й відстеження радаром.

Це вже другий випадок, коли Японія та Сполучені Штати вирішили спільно розробити ракету-перехоплювач після Standard Missile-3 Block 2A.

США запровадили нові санкції проти Росії та країн, що допомагають їй виробляти зброю

У середу уряд США повідомив про запровадження сотень нових санкцій проти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають Росії виробляти зброю.

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«Сполучені Штати продовжують знижувати потенціал військово-промислової бази Росії та переслідувати треті країни за підтримку (РФ – ред.), запровадивши майже 300 нових санкцій», - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що Міністерство фінансів США застосували санкції проти майже 200 організацій та фізичних осіб. У тому числі, це стосується суб’єктів як у Росії, так і в Азербайджані, Бельгії, Китаї, Словаччині, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які дозволяють РФ отримувти технології та обладнання з-за кордону.