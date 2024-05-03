З самого ранку біля входу в столичний Ботанічний сад імені Гришка неспокійно. Десятки киян масово прямують до саду через популярність тренду у ТікТок «Давай зустрінемо світанок у ботсаду».
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
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Зустріч світанку в ботанічному саду - тренд у ТікТок
Соцмережу ТікТок сколихнув тренд «Давай зустрінемо світанок у ботсаду». Користувачі публікують відео фантастичної краси, а інші у коментарях під ними шукають компанію на таку ж світанкову прогулянку.
Зазначається, що адміністрація заборонила вхід у парк до 7 ранку. Хоча зазвичай вхід вільний ще задовго до початку продажу квитків.
У соцмережах вже з’явились десятки відео «штурму» ботанічного саду. Попри заборону кияни почали перелазити через огорожу.
При цьому, користувачі соцмереж повідомляють, що згодом якусь частину людей пускали помилуватися світанком ті через звичайний вхід.
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