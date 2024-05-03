З самого ранку біля входу в столичний Ботанічний сад імені Гришка неспокійно. Десятки киян масово прямують до саду через популярність тренду у ТікТок «Давай зустрінемо світанок у ботсаду».

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Зустріч світанку в ботанічному саду - тренд у ТікТок

Соцмережу ТікТок сколихнув тренд «Давай зустрінемо світанок у ботсаду». Користувачі публікують відео фантастичної краси, а інші у коментарях під ними шукають компанію на таку ж світанкову прогулянку.