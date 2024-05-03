Україна очікує, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів світу, крім Росії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що Росія не братиме участі в Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Для України важливо, щоб на Глобальному саміті миру була присутня максимальна кількість країн

Україна очікує, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів світу, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

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В ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник ОП наголосив, що основна ідея Глобального саміту миру – повернення до принципів міжнародного права, які можуть захистити будь-яку країну від дій агресорів, і саме такий підхід має домінувати в міжнародних відносинах.

"Потрібно повернути справедливий мир на українську землю, повернути повагу до міжнародного права, до Статуту Організації Об'єднаних Націй. І, безумовно, – консолідація відповідальних країн щодо подальшої підтримки України та щодо того, що всі ці країни сьогодні зацікавлені в тому, щоб війна припинилася", – наголосив Єрмак.

Більше по темі Литва передала Україні чергову партію військової допомоги Зокрема, військове відомство Литви повідомило про відправку боєприпасів, антидронів та БПЛА.

За його словами, поняття справедливого миру – це не лише припинення війни, а й відновлення територіальної цілісності й суверенітету, повернення всіх українських полонених і незаконно депортованих дітей.

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"Для України важливо, щоб на Глобальному саміті миру була присутня максимальна кількість країн. Тому залучені всі: і уряд, і парламент, і Офіс Президента – усі працюють, щоб світ говорив про Саміт миру і закликав лідерів брати в ньому участь", – наголосив Єрмак.

Він, зокрема, зауважив, що дуже важливою є участь Китаю, тому дипломати на всіх рівнях працюють, щоб представники цієї країни долучилися до Глобального саміту миру.

Окремо Єрмак зазначив, що РФ участі у першому Саміті миру не братиме.

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Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч із містом Люцерн.

До участі були запрошені глави держав і урядів з усіх континентів.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН (Організації Об'єднаних Націй, - ред.) і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", - пише Зеленський.