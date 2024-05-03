За даними НСЗУ, у 2023 році в електронній системі охорони здоровʼя зафіксовано 176 981 пологи, і внесено інформацію про 178 128 дітей.

"За даними ЕСОЗ, з початку 2024 року в Україні народилося 47 772 немовлят. Найбільше немовлят народилося Києві - 5 568, Львівській - 4 278, Дніпропетровській - 3 963, Одеській - 3 454, Рівненській - 2 556 областях", - повідомляє НСЗУ.

За першу чверть 2024 року в Україні зареєстрували народження 47,7 тисяч немовлят. Про це повідомляє Національна служба здоров'я України на своїй сторінці Фейсбук .

Антирекорд народжуваності

Саме 2022 рік став роком, коли дітей зачали дуже мало, тому в 23-му році найнижчий показник народжуваності - народилося лише 187 000 людей. Про це поділилася Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України під час свого виступу на форумі "Демографічне майбутнє України".

Експерти стверджують, що навіть після завершення повномасштабної війни важко підвищити народжуваність. Причинами стануть чинники, такі як якісна медична допомога, доступне житло, робота з гідною заробітною платою, освіта, соціальна згуртованість тощо.

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Вплив війни на демографію України

У спеціальному інтерв'ю для Kyiv Post Олександр Гладунрозповів прогнозує погіршення демографічної кризи в Україні через повномасштабне вторгнення РФ.

За його словами, криза була і раніше, і вона поступова поглиблювалася, але війна загострила проблему.

"У нас перед війною 100 жінок народжували 120-130 дітей. Тобто у два рази менше, ніж потрібно. Також війна призведе до того, що буде скорочення народжуваності й надалі, і зрозуміло, що буде підвищення смертності. У 2020 році на 100 народжень припадає 210 померлих. У 2021 році на 100 народжень було 263 померлих. Це ковід дуже вплинув теж", - розповів Гладун.