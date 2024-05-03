Американське агентство переорієнтовує свою увагу на майбутні вимоги сільського господарства України і спрямовує зусилля на підтримку розширення її експортного ринку та виробництва продуктів з більшою доданою вартістю.

"Я рада сьогодні представити запуск програми під назвою "USAID Врожай", безпосередньо націлений на інвестування в майбутнє аграрного сектору України. Протягом 5 років USAID інвестує понад 250 млн дол. у відбудову та розширення аграрного сектору, щоби він міг процвітати як під час війни, так і після", – повідомляє Укрінформ, цитуючи заступницю адміністратора USAID Ізобель Коулман.

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Програма "Врожай" - що відомо

Програма буде підтримуватиме виробників зерна та олійних продуктів, аби розширити ринки експорту. Так організація зможе надалі підтримувати економіку України.

“Врожай” має посилити аграрний експорт на додаткові 1,5 млрд дол. і привабити додаткові додаткові 500 млн дол. приватних інвестицій, додає Коулман.

Японські модернізації в українській економіці

У лютому Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відбудови. Там він запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива.

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За його словами, уряд досліджує японські модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі, для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво".

"Завдяки японським технологіям та інвестиціям можемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та food production", - повідомив він.