Фахівець із сенсорів компанії HENSOLDT поставить в Україну шість своїх передових радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони. Ці радари доставлять до кінця цього року як частину великого замовлення на суму понад 100 мільйонів євро.

"Наші радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки швидка доступність радарів важлива для захисту громадян", - повідомляє Генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре у пресрелізі.

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TRML-4D - що варто знати

За словами компанії, TRML-4D базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Радар забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Він здатен швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.

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Підтримка української ППО від Німеччини

Німецький уряд у квітні запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна надати Україні.

Ідею внесли міністерства закордонних справ та оборони Німеччини. Представники міністерства закордонних справ, Анналена Бербок, та очільника Міністерства оборони, Бориса Пісторіуса, заявили, що вже взяли на зв'язок з партнерами з Європейського Союзу, НАТО та іншими країнами.

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Вони не розголошували деталей, але наголосили, що ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" спрямована на швидке надання додаткової підтримки Україні у сфері протиповітряної оборони.

Також у квітні Німеччина передала новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли БМП, боєприпаси для різних систем, засоби ППО, радари тощо.

У списку на сайті едерального уряду зазначається, що до України доставлені такі елементи:

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2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом. Ракети для систем ППО IRIS-TSLM. Боєприпаси для танків LEOPARD 2. Майже 30 000 боєприпасів для зенітних танків GEPARD. 7 500 155-мм снарядів.

Якраз тоді на допомогу українським військовим у спостереженні за повітряним простором доставили ще один радар TRML-4D.