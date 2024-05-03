Приблизно 210 осіб загинули в африканській країні через екстремальні погодні умови, включаючи 22 людини, які померли протягом останньої доби,. Про це повідомило AFP з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Кенії..

Більше 165 тисяч людей були змушені залишити свої домівки через повені, і 90 осіб вважаються зниклими безвісти.

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У Кенії та сусідній Танзанії, де через повінь загинули принаймні 155 людей, готуються до циклону "Хідая", який приносить сильні дощі, вітри та хвилі на узбережжя. Уряд останньої попередив у п’ятницю, що "Хідая" набрав статус "повноцінного циклону" о 03:00 за місцевим часом.

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"Циклон Хідайя продовжує посилюватися, швидкість вітру зросла приблизно до 130 кілометрів на годину", - йдеться в метеорологічному бюлетені.

За прогнозами Міністерства внутрішніх справ Кенії, циклон ймовірно призведе до появи сильних вітрів і великих океанічних хвиль, супроводжуючихся інтенсивними опадами, які очікується, що почнуться у країні в неділю.

Починаючи з вересня минулого року, сильніші, ніж зазвичай, дощі забрали щонайменше 29 життів у Бурунді, 175 людей отримали поранення, а десятки тисяч були змушені покинути свої домівки.

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Потопи в Росії

У квітні від потопів постраждав російський Орськ внаслідок прориву дамби на річці Урал. Станом на 7 квітня рівень води у річці піднявся на 11 метрів, що погіршило ситуацію з підтопленням у місті та призвело до затоплення кількох сусідніх з Орськом сіл.

Повінь накрила Орськ ще 5 квітня, після першого прориву дамби.

Місцеві органи влади були змушені проголосити надзвичайну ситуацію та розпочати примусову евакуацію понад 4000 осіб, серед яких 885 - діти.