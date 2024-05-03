З початку агресивної війни, яку Росія веде в Україні, спостерігається значне посилення такого втручання. Ворожі дії спрямовані не лише проти Франції, а й проти наших європейських партнерів. Про це повідомляє "Нова газета Європа", посилаючися на слова Міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне.
"Ми заморозили російські активи в ЄС, щоб ускладнити Росії фінансування її незаконної війни. Франція справді хоче піти ще далі: в умовах зростання відсоткових ставок ці активи принесли 2023 року доходи у розмірі близько 4 млрд євро. Ми пропонуємо використовувати їх для фінансування зусиль із оборони та відновлення України", - заявив Сежурне.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Важливу роль у цьому процесі зіграла агресія Кремля щодо Франції. Підприємствам все важче перебувати в ситуації, коли їх асоціюють із російським режимом, який став маргінальним на міжнародному рівні і який засуджують практично всі країни світу. Для того, щоб повернути своє місце у спільноті націй, Росія має зробити інший вибір, повідомляє Сежурне.
Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди
Військова допомога від Франції Україні
У квітні Франція анонсувала новий військовий пакет допомоги, який вона має надіслати протягом 2024-го та на початку 2025 року.
За словами міністра оборони Себастьяна Лекорню, це будуть бронетранспортери VAB, яким понад 40 років. Крім того, Франція готує нову партію зенітних ракет Aster 30 для системи SAMP/T. Ці ЗРК є аналогом Patriot.
«Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа», - повідомив Лекорню.
Готовність Франції до ескалації
У квітні Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю українським ЗМІ заявив, що країна готова реагувати на ескалацію з боку Росії задля безпеки України і Європи.
«Ми віримо в переговори, ми це завжди робили. Але в цій ситуації агресор - це Росія… Це вона всім загрожує. Це кремлівський режим ініціює ескалацію», - наголосив президент Франції.
Для Макрона сталий мир означає відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, відновлення міжнародного права та гарантії безпеки європейцям.
Коментарі (0)