Під час Форуму оборонно-промислового комплексу в Брюсселі українська сторона планує отримати додаткове фінансування для підтримки ЗСУ та залучити європейські інвестиції для розвитку оборонного виробництва в Україні. Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Українська сторона шукає джерела додаткового фінансування для розвитку спроможностей у виробництві військового обладнання, починаючи від військової техніки і до безпілотних літальних та наземних комплексів, коментує урядовець.

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Українська сторона шукає можливість організувати закупівлю цієї продукції в українських виробників за європейський кошт і залишати її в Україні. Йдеться про конкретне військове обладнання, яке має бути вироблене вже цього року. При цьому Україна продовжує «боротися» за використання з цією метою коштів, що надходять від заблокованих в ЄС російських фінансових активів, зазначає Камишін.

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"Цього року ми вперше стали частиною широкої стратегії Європейської оборонної індустрії. Шляхом такої інтеграції в їхню рамку оборонної промисловості ми можемо стати сильнішими, ми можемо вибудовувати свій оборонно-промисловий комплекс. У багатьох позиціях ми не конкуруємо, а доповнюємо їхню [європейців – ред.] оборонну індустрію. Ми робимо прості недорогі речі, які працюють, і для них це важливий момент у збільшенні оборонних спроможностей Європи", - сказав міністр.

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Форум оборонно-промислового комплексу - що варто знати

Мета Форуму - зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю та допомога Україні в отриманні можливостей у пріоритетних галузях.

"Понад 350 представників інститутів ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій зберуться задля зміцнення оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною. Захід організовано за підтримки Бельгійського головування у Раді ЄС та Європейській асоціації аерокосмічної, охоронної та оборонної промисловості", - йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх дій.