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Першу п’ятірку в рейтингу посідають Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди і Фінляндія. Водночас свобода слова піддається випробуванням в Угорщині, Мальті та Греції, які мають найнижчі позиції серед ЄС.

Цього року Україна піднялася на 18 позицій у світовому рейтингу свободи преси і посідає 61 місце серед 180 країн. Про це повідомляє міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» (RSF) у Світовому індексі свободи преси за 2024 рік,

Україна в індексі свободи слова 2023

"Репортери без кордонів" опублікувала Світовий індекс свободи слова у 2023 році, в якому Україна в ньому опинилася на 79-ій сходинці.

У 2022 вона посідала 106-е місце, а в 2021 - 97-е.

Росія заблокувала сайт "Репортерів без кордонів"

У квітні цього року російський уряд заблокував сайт "Репортери без кордонів". Про це повідомляє проєкт Роскомсвобода.

"Репортери без кордонів" - неурядова організація, яка займається захистом свободи слова та журналістів у всьому світі. Серед іншого вона раз на кілька років публікує рейтинг "ворогів свободи преси" - політиків, які, на думку організації, утискають незалежні ЗМІ у своїх країнах.

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З боку Росії до рейтингів останніх років входять глава країни Володимир Путін та голова Чечні Рамзан Кадиров.

Цього року РФ посіла 162 місце в індексі.