РФ втягує Грузію у війну, і збирається збудувати в окупованій Абхазії базу для власного ВМФ. Про це повідомило Ехо Кавказу, цитуючи помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О'Браєна.
"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжуються викрадення, а іноді й убивства громадян Грузії, продовжується окупація території", - розповів О'Браєн.
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Грузія не пропустила військові вантажі РФ через свою територію
Координатор із санкційної політики США похвалив Тбілісі за «мудре» рішення - уряд Грузії не дозволив Москві провезти військові вантажі та товари через свою територію.
"Протягом деякого часу [Росія - ред.] намагалася переправляти військові вантажі або товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів, через територію Грузії.
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Уряд Грузії прийняв мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він зробив хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію у цю війну", - повідомив Джим О’Брайєн.
Відносини Україна-Грузія - що варто знати
Варто нагадати, що протягом останніх кількох років стосунки України та Грузії стали прохолодними. Зокрема, через ситуацію навколо громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
Так, нещодавно грузинський уряд звернувся до України з вимогою видати Тбілісі урядовців часів правління експрезидента.
Раніше повідомлялося, що Грузія допомагає Росії імпортувати деталі для танків із Японії та Тайваню через Китай. Грузія, яка межує з Росією, не запровадила санкції проти Росії після її вторгнення в Україну.
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