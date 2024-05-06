Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні пошкоджено або зруйновано 1062 памʼятки культурної спадщини.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Найбільше пошкоджено або зруйновано культурних пам'яток на Харківщині

"За період з 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024 року РФ зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення 123, місцевого значення 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини 75", - йдеться у повідомленні.

Advertisement

Йдеться про 316 пам’яток архітектури та містобудування, архітектури – 307, історії – 226, архітектури та містобудування, історії – 61, археології – 56, архітектури, історії – 39, монументального мистецтва – 21, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, архітектури, монументального мистецтва – 7, містобудування – 5, науки і техніки, архітектури – 2, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, садово-паркового мистецтва – 1; архітектури та садово-паркового мистецтва – 1.

Найбільше памʼяток культурної спадщини пошкоджено або зруйновані у Харківській (299), Херсонській (144), Донецькій (125), Одеській (115), Чернігівській (71) областях, у Київській області та Києві – 69.

Advertisement

Також постраждала культурна спадщина у Миколаївській – 44; Запорізькій – 44; Львівській – 36; Дніпропетровській – 34; Луганській – 30; Сумській – 25; Хмельницький – 10; Полтавській – 6; Вінницький – 4; Житомирській – 4; Кіровоградській – 1; Черкаській областях – 1.

В Україні готуватимуть фахівців з реставрації культурних памʼяток

В Україні стартувала «Національна програма підготовки фахівців з реставрації памʼяток культурної спадщини».

У планах - популяризація професії реставратора, відкриття відповідних кафедр у вищих навчальних закладах, організація навчання та практики, зокрема й за кордоном.

Advertisement

У Всеукраїнській асоціації охорони культурної спадщини зазначили, що зараз в Україні немає кафедр, де б готували таких фахівців, а спеціальностям з реставрації виділяють мінімальну кількість навчальних годин.