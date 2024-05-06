Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов опинився в англомовному так званому "реєстрі воєнних злочинців”, який ведуть у Телеграмі "група ентузіастів з країн Заходу". Зокрема ентузіасти звинувачують Юсова у вбивстві активістів під час трагідних подій біля Будинку Профспілок в Одесу 2 травня 2014 року. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Коментуючи цю "знаменну" подію представник ГУР Андрій Юсов зазначив: Advertisement "2-го травня 2014 року я був частиною громади мого рідного міста Одеса, яка відкинула російську агресію, та захистила місто та цілий регіон країни від путінського геноциду. Як то кажуть, можемо повторити...". Влада РФ оголосила Зеленського і Порошенка у розшук 4 травня Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило президента України Володимира Зеленського в розшук. Про це повідомляють російські інформаційні агентства РИА Новости і ТАСС та публікують відповідний скриншот з бази МВС РФ. Більше по темі Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.