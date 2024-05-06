Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов опинився в англомовному так званому "реєстрі воєнних злочинців”, який ведуть у Телеграмі "група ентузіастів з країн Заходу".
Зокрема ентузіасти звинувачують Юсова у вбивстві активістів під час трагідних подій біля Будинку Профспілок в Одесу 2 травня 2014 року.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Коментуючи цю "знаменну" подію представник ГУР Андрій Юсов зазначив:
"2-го травня 2014 року я був частиною громади мого рідного міста Одеса, яка відкинула російську агресію, та захистила місто та цілий регіон країни від путінського геноциду. Як то кажуть, можемо повторити...".
Влада РФ оголосила Зеленського і Порошенка у розшук
4 травня Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило президента України Володимира Зеленського в розшук.
Про це повідомляють російські інформаційні агентства РИА Новости і ТАСС та публікують відповідний скриншот з бази МВС РФ.
Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі
Також стало відомо, що Росія оголосила в розшук п’ятого президента Петра Порошенка і командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
Англомовний Телеграм-канал TrackANaziMerc
Цей Телеграм-каналведуть невідомі ентузіасти з країн Заходу, які "розвінчують" злочини "українських нацистів". Блог у Телеграм налічує 39 тисяч підписників.
Його створила у жовтні 2022 року група ентузіастів для відстеження за відкритими джерелами іноземних найманців, злочинців та неонацистів, які приїхали до України брати участь у воєнному конфлікті.
Спочатку блог вели у Твіттері (перші пости датовані вереснем 2022 року), але його заблокували адміністрація соцмережі за деанонімізацію користувачів. TrackAMerc часто стає джерелом для російських та зарубіжних ЗМІ, одним із перших повідомляє про смерть іноземних найманців або про нібито шахрайські дії іноземців в Україні.
Коментарі (0)