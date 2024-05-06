Сьогодні парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив заяві, у якій засудив діяльність Московського патріархату та оголосив його інститутом, що підтримує військову агресію Росії.

Про це повідомляє ERR.

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Естонія визнала Московський патріархат інструментом російської агресії

Згідно із заявою, це стосується Московського патріархату як інституту і керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ'я, і закликали вірян "самостійно оцінити загрозу.. яка походить від ворожої діяльності.. і вжити необхідних кроків для припинення зв'язків з МП".

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Цю заяву підтримали 75 депутатів, 8 проголосували проти.

У ній естонські парламентарі засуджують війну Росії проти України і незаконну анексію окупованих територій та наголошує, що терористичний путінський режим, який погрожує ядерною зброєю, став найбільшою загрозою миру як у Європі, так і в усьому світі.

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Зазначається, що патріарх Кирило від початку повномасштабного вторгнення "відкрито підтримує агресію терористичного режиму Росії.. і як інструмент пропаганди війни використовує ідеологію "русского міра"".

У заяві також згадується березневий з’їзд Всесвітнього російського народного собору під егідою Російської православної церкви, яким керував патріарх Кирило. Тоді був ухвалений документ, згідно з яким агресивна війна в Україні є священною війною проти України і всього західного світу, а сфера впливу РФ поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

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"Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії", - зазначає Рійгікогу.

Згідно із заявою, Естонія виступає за свободу віросповідання, "але держава також має захищати населення від терористичної та іншої ворожої пропаганди", а з урахуванням попередньої діяльності МП "зберігається висока загроза впливу на населення в цьому псевдорелігійному контексті".

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Рійгікогу також закликав всі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату.

Російська православна церква - інструмент пропаганди

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно визнала російську православну церкву (РПЦ) інструментом пропаганди та впливу Кремля. Також патріарха Кіріла та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів Російської Федерації проти України в імʼя «руского міра», повідомив Олексій Гончаренко.