У ніч проти 7 травня Ізраїль завдав чергових ударів по цілях у Рафаху за кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. Ізраїльські військові цілеспрямовано атакували позиції ХАМАСу в східній частині Рафаху.

Про це повідомляє AP.

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Ізраїль атакував ХАМАС у Рафаху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів направить перемовників для продовження переговорів про угоду.

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Раптова згода бойовиків прийняти угоду була оголошена невдовзі після того, як Ізраїль наказав евакуювати палестинців зі східних районів Рафаху, сигналізуючи про неминучість воєнної операції.

За даними єгипетських посадовців, ідеться про припинення вогню в кілька етапів, починаючи з обмеженого звільнення заручників і часткового виведення ізраїльських військ із території Гази.

Вони стверджують, що обидві сторони також вестимуть переговори про «постійне затишшя», яке приведе до повного звільнення заручників і масштабнішого виведення військових Ізраїлю.

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Крім того, ХАМАС домагався чіткіших гарантій виконання своєї ключової вимоги – припинення війни й повного виведення ізраїльських військ в обмін на звільнення всіх заручників.

Нетаньягу, однак, неодноразово відкидав цей компроміс, пообіцявши продовжувати кампанію, доки ХАМАС не буде знищено. Ізраїль наголошує, що Рафах є останнім значним оплотом цього угруповання в Газі.

Реакція світу

Президент США Байден у розмові з Нетаньягу вкотре підтвердив занепокоєння з приводу вторгнення в Рафах.

Американські посадовці вивчають відповідь ХАМАСу – зокрема, чи погодився він на варіант угоди, яку підписав Ізраїль і міжнародні перемовники, чи на щось інше. Деталі домовленостей не повідомляють.

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Водночас США виступають проти воєнної операції в Рафаху без чіткого плану захисту цивільного населення.

Напередодні Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що занепокоєний перспективою військового вторгнення Ізраїлю в Рафах.

За словами Сунака, будь-яка наступальна операція поставить під загрозу життя цивільного населення і допомогу, яка надходить у Сектор Гази. Він сказав, що неодноразово заявляв про це прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

Британський прем’єр додав, що зараз пріоритетом для всіх сторін конфлікту має бути погодження угоди, яка забезпечить звільнення всіх ізраїльських заручників і впровадження тимчасового припинення вогню.

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«Це найкращий спосіб покласти край стражданням, і саме до цього я продовжуватиму закликати всі сторони», – наголосив Сунак.

Очільник МЗС Туреччини запропонував свій варіант вирішення проблеми Гази

Туреччина пропонує власний варіант вирішення проблеми в Секторі Гази. Його міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан озвучив в інтерв'ю дубайському телеканалу Al Arabiya.

"З одного боку, ми намагаємося забезпечити надходження гуманітарної допомоги, а з іншого – мобілізувати міжнародну систему для рішення про створення двох держав, яке ми розглядаємо як стратегічне та постійне рішення", – наголосив Фідан.

Міністр вважає, що безрезультатність переговорів із цього питання, проведених Катаром і Єгиптом, не говорить про провал переговорних позицій.

"Якщо ми не винесемо уроків з цієї трагедії в Газі і не прийдемо до рішення про створення двох держав, це не буде останньою війною в Газі. Інші війни та сльози чекатимуть на нас", – наголосив міністр.

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Останні удари Ізраїлю по Сектору Гази

У квітні внаслідок серії ізраїльських ударів по густонаселеному місту Рафах на півдні Сектора Гази загинуло понад два десятки людей, серед яких багато дітей.

Про це повідомив канал Al Jazeera з посиланням на представників служб охорони здоров'я в Газі.

Ізраїльська армія регулярно завдає авіаударів по Рафаху. Саме до нього після початку воєнної операції прибули сотні тисяч людей для евакуації через єгипетський кордон. Крізь контрольно-пропускний пункт "Рафах" передають гуманітарну допомогу.