У неділю, 21 квітня, в результаті серії ізраїльських авіаударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази загинуло понад два десятки людей, серед яких багато дітей, повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на представників служб охорони здоров'я в Газі.

За даними медиків, внаслідок перших ударів загинула сім'я - чоловік, його дружина та їхня трирічна дитина. Вагітна жінка була врятована лікарями після того, як її дістали з-під завалів. Проте наступний авіаналіт забрав життя 17 дітей та двох жінок.

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Наймолодшій жертві було лише 18 місяців, а найстаршій - 80 років. Повідомляється, що під уламками будівель досі можуть перебувати ще одна жінка та троє дітей.

Ізраїльська армія майже щодня завдає авіаударів по Рафаху - густонаселеному місту з понад двома мільйонами мешканців. Саме до Рафаха після початку воєнної операції прибули сотні тисяч людей для евакуації через єгипетський кордон. Крізь контрольно-пропускний пункт "Рафах" також доставляють гуманітарну допомогу.

Незважаючи на заклики до стриманості, зокрема з боку США, Ізраїль пообіцяв розширити свій наземний наступ проти бойовиків руху ХАМАС, чиї сили розташовані поблизу кордону з Єгиптом.

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Масована атака Ірану на Ізраїль

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хаґарі заявив, що Іран у ніч проти 14 квітня запустив понад 300 ракет і безпілотників по Ізраїлю, 99% яких було перехоплено силами ППО. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали союзники.

Напруженість на Близькому Сході зросла після нічної повітряної атаки Ірану на Ізраїль 14 квітня. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав цю подію "оголошенням війни", заявивши, що уряд розглядає можливі варіанти відповіді.