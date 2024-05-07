Влада США вважає безвідповідальною риторику керівництва Росії, яке анонсувало навчання з використання тактичної ядерної зброї. Однак офіційний Вашингтон не вбачає ознак підготовки до застосування ядерної зброї у війні проти України.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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США не фіксують ознаки підготовки РФ до застосування ядерної зброї проти України

«Риторика Росії – ядерна риторика – є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту», – заявив Міллер.

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Водночас, за його словами, США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Крім того, Міллер підкреслив, що Сполучені Штати «не вбачають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні».

В ЄС вважають, що ядерні погрози РФ свідчать про прагнення Кремля до ескалації

Оголошення РФ про намір провести навчання з ймовірного застосування тактичної ядерної зброї поблизу кордонів України є ще одним проявом безвідповідальної поведінки Кремля та його прагнення до подальшої ескалації.

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Про це у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано.

Він зазначив, що такі дії є продовженням безвідповідальної поведінки Росії та ще одним доказом того, що Кремль зацікавлений лише у подальшій ескалації ситуації, яка була спричинена його злочинною агресією проти України.

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«Тож ми закликаємо Росію зупинити цю ескалацію, безвідповідальну риторику та поведінку, зупинити агресію проти України, яка є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних зобов’язань самої Росії», – сказав Стано.

Він утримався від відповіді на запитання журналістів щодо того, чи є Кримський міст законною ціллю для Збройних сил України, наголосивши, що ЄС не коментує ті питання, які більше належать до воєнної стратегії.

Москва проведе навчання з тактичною ядерною зброєю після "погроз Заходу"

Найближчим часом російська армія здійснить низку заходів із практичного відпрацювання питань підготовки, а також застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомило Міноборони Росії в понеділок, 6 травня.

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Навчання, за дорученням президента Росії Владіміра Путіна, проводять "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також із метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави".

Речник Кремля Дмітрій Пєсков зазначив у понеділок, що Захід провокує безпрецедентне зростання напруженості в Україні, і це вимагає заходів у відповідь із боку Росії.

Пєсков назвав безпрецедентним новим витком напруженості заяви Макрона про можливе відправлення військ в Україну:

“Необхідно перевірити, чи відповідає дійсності інформація про відправлення французьких військ на Україну, цим займається Міноборони РФ”, – сказав Пєсков.

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Мєдвєдєв анонсував ядерний удар по європейських столицях після відправки військ в Україну

Росія відповість ядерним ударом по Лондону, Парижу та Вашингтону в разі відправки західних військ в Україну, сказав заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв.

"Відправлення своїх військ на територію України спричинить прямий вступ їхніх країн у війну, на який нам доведеться відповідати. І, на жаль, не на території України. Настане світова катастрофа", – написав Медведєв у Telegram у понеділок, 6 травня.

Він пригрозив, що західним елітам буде не сховатися від відповіді Росії на Капітолійському пагорбі, в Єлисейському палаці і на Даунінг-стріт-10.