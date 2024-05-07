Сьогодні вранці армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль контрольно-пропускного пункту Рафах з боку сектора Гази.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.

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Ізраїль взяів під контроль ПП Рафах

Ізраїльські військові підтверджують, що їх 401-а бронетанкова бригада сьогодні вранці взяла під контроль КПП Рафах з боку сектору Гази.

Перехід із Єгиптом тепер «від’єднаний» від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку окремо взяли під контроль ізраїльські військові під час нічного наступу.

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За даними ЦАХАЛу, під час нічної операції було вбито близько 20 бойовиків, а війська виявили три тунелі.

Також під час наступу був підбитий і знищений автомобіль із вибухівкою, який їхав у бік танка Армії оборони. Внаслідок операції жоден ізраїльський військовий не постраждав.

За даними ЦАХАЛу, протягом ночі військово-повітряні сили завдали ударів по понад 50 об’єктах ХАМАСу в Рафаху.

Ізраїль атакував об'єкти ХАМАСу в Рафаху

У ніч проти 7 травня Ізраїль завдав чергових ударів по цілях у Рафаху за кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. Ізраїльські військові цілеспрямовано атакували позиції ХАМАСу в східній частині Рафаху.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів направить перемовників для продовження переговорів про угоду.

Раптова згода бойовиків прийняти угоду була оголошена невдовзі після того, як Ізраїль наказав евакуювати палестинців зі східних районів Рафаху, сигналізуючи про неминучість воєнної операції.

За даними єгипетських посадовців, ідеться про припинення вогню в кілька етапів, починаючи з обмеженого звільнення заручників і часткового виведення ізраїльських військ із території Гази.

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Вони стверджують, що обидві сторони також вестимуть переговори про «постійне затишшя», яке приведе до повного звільнення заручників і масштабнішого виведення військових Ізраїлю.

Крім того, ХАМАС домагався чіткіших гарантій виконання своєї ключової вимоги – припинення війни й повного виведення ізраїльських військ в обмін на звільнення всіх заручників.