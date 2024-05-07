Під час зустрічі в Копенгагені Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловили спільну стурбованість через дії Росії.

Про це повідомляє Yle.

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Фінляндії і Данія занепокоєні діями РФ

Політики високо оцінили відносини між своїми країнами. За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співробітництва.

Водночас обидва прем’єри заявили, що вкрай занепокоєні заявами РФ про можливі атаки на європейські території.

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Фредеріксен зазначила, що це жодним чином не вплине на підтримку України, однак Європі варто краще усвідомлювати ці погрози.

«Росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами», – сказав Орпо.

Війська Нідерландів продовжили своє перебування у Литві для стримування РФ

Нідерланди продовжать свою участь у місії посиленої передової присутності (eFP) сил НАТО в Литві до кінця 2026 року для стримування Росії. У Литві перебуватимуть від 270 до 300 нідерландських солдатів.

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Постійні спостерігачі за Кремлем та експерти вважають, останні кадрові перестановки Путіна свідчать, президент РФ зосередився не так на Україні, як на розгортанні довготривалої війни проти Заходу.

Міністр оборони Кайса Оллонґрен повідомила Палаті представників про рішення продовжити присутність нідерландських військ у Литві. За її словами, мета місії в Литві – показати населенню, що НАТО готове.

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"Це важливий сигнал нашим союзникам і Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми збережемо безпеку Європи", - заявила Оллонґрен.

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