Під час зустрічі в Копенгагені Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловили спільну стурбованість через дії Росії.

Про це повідомляє Yle.

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Фінляндії і Данія занепокоєні діями РФ

Політики високо оцінили відносини між своїми країнами. За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співробітництва.

Водночас обидва прем’єри заявили, що вкрай занепокоєні заявами РФ про можливі атаки на європейські території.

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Фредеріксен зазначила, що це жодним чином не вплине на підтримку України, однак Європі варто краще усвідомлювати ці погрози.

«Росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами», – сказав Орпо.

Війська Нідерландів продовжили своє перебування у Литві для стримування РФ

Нідерланди продовжать свою участь у місії посиленої передової присутності (eFP) сил НАТО в Литві до кінця 2026 року для стримування Росії. У Литві перебуватимуть від 270 до 300 нідерландських солдатів.

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Міністр оборони Кайса Оллонґрен повідомила Палаті представників про рішення продовжити присутність нідерландських військ у Литві. За її словами, мета місії в Литві – показати населенню, що НАТО готове.

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"Це важливий сигнал нашим союзникам і Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми збережемо безпеку Європи", - заявила Оллонґрен.