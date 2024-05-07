“Служба державної охорони у співпраці з Агенцією внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце”, - написав Добжинський.

Польські спецслужби знайшли прослуховуючі пристрої у приміщенні, де сьогодні мало відбутися виїзне засідання уряду Польщі в місті Катовіце.

Польський суддя втік до Білорусі

Суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт попросив політичного притулку в Білорусі. Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою з політичним курсом Варшави по відношенню до Білорусі й Росії.

Про це суддя заявив під час пресконференції у Мінську, підписавши під час неї свою заяву про відставку з посади судді.

“Чому я до вас приїхав? Що стосується ситуації в моїй країні, то це вияв протесту проти політики Польщі щодо Білорусі та Росії”, - заявив Шмідт.

Він зазначив, що просить у Білорусі політичного притулку, але наразі це прохання неофіційне.

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Польський суддя прочитав польською мовою свою заяву про відставку з посади судді, додавши, що “хоче відпочити в Білорусі”.