Польські спецслужби знайшли прослуховуючі пристрої у приміщенні, де сьогодні мало відбутися виїзне засідання уряду Польщі в місті Катовіце.
Про це повідомив речник Агенції внутрішньої безпеки РП Яцек Добжинський.
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Спецслужби Польщі виявили "прослушку" на місці засідання уряду
“Служба державної охорони у співпраці з Агенцією внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце”, - написав Добжинський.
Речник Агенції внутрішньої безпеки зазначив, що тривають усі необхідні заходи для пошуку винних.
Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024
Польський суддя втік до Білорусі
Суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт попросив політичного притулку в Білорусі. Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою з політичним курсом Варшави по відношенню до Білорусі й Росії.
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Про це суддя заявив під час пресконференції у Мінську, підписавши під час неї свою заяву про відставку з посади судді.
“Чому я до вас приїхав? Що стосується ситуації в моїй країні, то це вияв протесту проти політики Польщі щодо Білорусі та Росії”, - заявив Шмідт.
Він зазначив, що просить у Білорусі політичного притулку, але наразі це прохання неофіційне.
Польський суддя прочитав польською мовою свою заяву про відставку з посади судді, додавши, що “хоче відпочити в Білорусі”.
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