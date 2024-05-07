Основна тема обговорення європейських урядовців під час Ради міністрів ЄС із зовнішніх справ - реалізація плану відновлення України, який був представлений українським урядом у рамках реалізації багаторічного пакету допомоги ЄС для України в обсязі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

Про це у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів з розвитку заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Міністри ЄС обговорять світові збройні конфлікти

«Головними темами, як завжди, будуть Україна і Газа, а також інші конфлікти. Ми маємо поглянути, що відбувається в Африці, зокрема в Судані. Але головним питанням сьогодні буде обговорення Українського плану, що був представлений урядом України, щоб (процеси) відбудови та реформ могли просуватися разом», - сказав Боррель.

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За його словами, для того, щоб не доводилося багато інвестувати у відновлення, доцільно уникати руйнування. На цей момент Україна зазнала значних руйнувань і продовжує піддаватися бомбардуванню з боку російських військ, її електрична система була «абсолютно зруйнована», наголосив Боррель.

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«Ми маємо підтримувати Україну, перш за все, у військовому вимірі. Вчора ми зробили це під час конференції оборонної промисловості. Сьогодні ми будемо розглядати, як мобілізувати 50 мільярдів євро з тим, щоб підтримати реформи в країні та саму Україну», - зазначив високий представник ЄС.

Європарламент затвердив 50 млрд євро для України

Наприкінці лютого Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення Українського фонду для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

Створення Українського фонду має на меті допомогти Україні подолати соціальні, економічні та екологічні наслідки російської агресивної війни проти України, сприяти відбудові, відновленню та модернізації України, впровадженню необхідних реформ на її шляху до членства в Європейському Союзі.

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«Головне завдання фонду має включати: допомогу в підтриманні макрофінансової стабільності країни та полегшення зовнішніх і внутрішніх фінансових складнощів України; відбудову та модернізацію інфраструктури, пошкодженої війною, зокрема, енергетичну інфраструктуру, систему водопостачання, внутрішні та транскордонні транспортні мережі, в тому числі залізницю, дороги, мости, пункти перетину кордону», - йдеться у фінансовому документі.

Документ передбачає надання соціальної допомоги, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб, для ветеранів війни та для найбільш вразливих верств населення, відновлення житла, зруйнованого під час бойових дій.