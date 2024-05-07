Близько 63% українців вважають, що Церква Московського Патріархату має бути повністю забороненою в Україні.

Про це повідомлено в пресрелізі Київського міжнародного інституту соціології.

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Згідно з даними, отриманими під час опитування за квітень, 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, 63% вважають, що ця Церква має бути заборонена.

"Ще 20% зараз виступають за дещо «м’якший» підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду", - зазначено в пресрелізі.

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Також уточнюється, що на думку 12% респондентів нічого не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати треба окремі можливі випадки правопорушень.

Церкви Московського патріархату перейшли до ПЦУ

Після початку повномасштабного вторгнення 685 церков перейшли до ПЦУ, з них за останній рік - 96.

Про це повідомив Опендатабот.

Рекордна кількість переходів до ПЦУ здійснена у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

За даними Єдиного держреєстру, на території України діють 8 097 церков, пов'язаних із РФ.