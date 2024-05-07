Інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою.

Про це повідомляється в заяві речника Організації із заборони хімічної зброї.

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"Інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою. Тим не менш, ситуація залишається нестабільною та надзвичайно тривожною щодо можливого повторного використання токсичних хімікатів як зброї. Знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї у світі було досягнуто в липні 2023 року під суворим контролем Секретаріату ОЗХЗ", - йдеться в заяві.

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ОЗХЗ додає, що продовжуватиме постачати необхідну підтримку Україні, на її запит у сфері допомоги та захисту від хімічної зброї, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Росія застосовує хімзброю - що варто знати

У липні 2023 року російські війська під час артобстрілу Бахмута застосувала хімічну зброю.

Про це повідомив речник ЗСУ.

За словами Олексія Дмитрашківського, після артилерійського удару по українських позиціях у бійців з’явилися симптоми хімічного отруєння, а в окремих випадках – втрата свідомості. Як зазначає речник, росіянами була використана хімічна речовина «люїзит».

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Україна закликала відреагувати на використання Росією хімзброї

Делегація України при ОБСЄ в березні зауважила, що на застосування РФ хімзброї проти ЗСУ реакція має бути не лише в якості політичного засудження.

Така заява була зроблена піл час засідання Форуму з безпекового співробітництва.

Як зазначив перший секретар постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай, Р Ф продовжує звинувачувати всіх, окрім себе, у порушенні заборони хімічної зброї.