Гуманітарна підтримка в новому пакеті на 250 млн данських крон (33,5 млн євро) зосереджена на захисті найбільш постраждалих українців.

Про це повідомляє МЗС Данії.

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"Гуманітарна ситуація в Україні надзвичайно серйозна. Мільйони українців були переміщені, тисячі будинків зруйновані, лікарні розбомблені, а основні потреби, такі як вода, опалення та електроенергія, є дефіцитними ресурсами для багатьох українців. На лінії фронту ситуація особливо вразлива. Завдяки цьому новому пакету підтримки ми прагнемо забезпечити невідкладну гуманітарну допомогу та захист для найбільш уразливих груп населення", - зазначає Міністр співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен.

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Пакет передбачає базову екстрену допомогу, таку як їжа, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах.

Як повідомляється, цей пакет підтримки також сприяєтиме зусиллям із запобігання, пом’якшення та реагування на певні ризики, з якими стикаються жінки та дівчата, включно з ризиком сексуального та гендерного насильства, а також сприяє забезпеченню психосоціальної підтримки та охороні здоров'я матері.

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Військова допомога Україні від Данії - що варто знати

У квітні очільник Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен, як більшість парламенту підтримала додаткове фінансування Українського фонду.

Про це повідомив АFP, посилаючися на заяву уряду Данії.

Як зазначає Трельс, і початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Уряд країни продовжуватиме підримку України, додаючи до Українського фонду в 2024 році ще 4,4 мільярда (близько 630 мільйонів доларів) крон на військову допомогу.

Данія передасть Україні F-16

Данія розформовує власний флот F-16 із метою отримати нові винищувачі F-35. Старі літаки F-16 передаватимуть Україні, хоча деякі з них планується передати Аргентині.

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Про це сказав посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен в ефірі національного телемарафону.

Міккельсен наголосив, що літаки для України точно будуть. Це весь парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації.

"Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені до України, як і обіцяли", - заявив посол.