Лише 685 церков перейшли до ПЦУ з УП МП після початку повномасштабного вторгнення, а за останній рік лише 96, повідомляє Опендатабот.

Найбільше церков перейшло до ПЦУ в Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

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У Київській області – 164, у Хмельницькій та Вінницькій – 155 та 75 відповідно.

Пік переходів відбувся в 2023 році – тоді до ПЦУ навернулося 386 громад.

Проте з грудня минулого року по квітень 2024 кількість таких церков зросла лише на 96.

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Інфографіка: Опендатабот

Скільки церков УПЦ МП в Україні зараз

В Україні, за даними Єдиного держреєстру, досі діють 8 097 церков, пов'язаних із країною-агресоркою.

Найбільше таких релігійних установ на Донеччині – 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області – по 526 церков на кожну.

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Лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату в своєму найменуванні.

Інфографіка: Опендатабот

Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт “РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАЛА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ” – усі з них у Чернівецькій області.

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Ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Скільки церков УПЦ МП було на початку повномасштабного вторгнення

На початку ж повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату.

З них лише 685 перейшли до Православної Церкви України.

Переходи церков УПЦ МП до ПЦУ – що варто знати

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні набули чинності зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації».

Згідно з новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату.

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У протилежному випадку такі зміни вносяться примусово — й організація отримує примітку в ЄДР до своєї офіційної назви «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАЛА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ)».

19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором. Нині він готується до другого читання.