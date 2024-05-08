Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру в організації умисного вбивства відомому бізнесмену, який зараз перебуває під слідством за підозрою в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Йому повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України).

У повідомленні ОГПУ йдеться про те, що підозрюваний, "діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство керівника одного з юридичних підприємств через невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

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Слідство також встановило, що для втілення плану підозрюваний залучив учасників банди, яка спеціалізувалась на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як фізична розправа з конкурентами.

"Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", - йдеться у поясненні Офісу Генпрокурора.

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Про підозрюваного бізнесмена відомо, що він наразі перебуває під вартою. Джерела Kyiv Post підтвердили інформацію, яка відразу розповсюдили кілька ЗМІ, про те, що цей "відомий бізнесмен" - Ігор Коломойський.

Чергову підозру Коломойському прокоментував і відомий журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. У своєму пості на Facebook він написав про те, що, найбільш ймовірно, оголошена сьогодні підозра стосується історії 2003-го року, коли Коломойський намагався здобути контроль над запорізьким металургійним комбінатом «Дніпроспецсталь».

«… Коломойський хотів його (комбінат «Дніпроспецсталь» - ред.) собі і для цього треба було скасувати рішення зборів акціонерів. Але юрист Сергій Карпенко, що займався підготовкою того питання, відмовився це зробити. І спочатку було побито його помічника. А потім ножових поранень завдали самому Карпенку», – пише Ніколов.

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Він додав, що згодом цей напад на юриста, що заважав Коломойському, розслідували правоохоронці та ... «20 років тягнули поки не викотили підозру зараз».

Інша справи проти Коломойського - що відомо

У березні цього року Кошехабльський районний суд Адигеї (РФ) визнав Коломойського екстремістом і заборонив на території РФ діяльність об'єднання, до якого має відношення український бізнесмен Ігор Коломойський, та ухвалив рішення про конфіскацію активів.

22 січня 2024 року Шевченківський районний суд міста Київ розглянув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського, якому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

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На судовому засіданні прокурори клопотали про продовження утримання Коломойського в СІЗО на час проведення досудового розслідування.

Тоді суд вирішив продовжити перебування Коломойського під вартою, а також відмовив у проханні щодо передачі його на поруки.

Разом із тим, тоді був зменшений розмір застави з 3,9 мільярда гривень до 2,65 мільярда.

У вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав підозру від СБУ. Як повідомила 15 вересня минулого року пресслужба СБУ, розслідування встановило, що протягом 2013-2014 років Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярда гривень (700 мільйонів доларів США за тогочасним курсом).