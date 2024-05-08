Воєнні дії з боку Ізраїлю в Рафаху будуть тривати доти, поки ХАМАС не буде прибрано з цього району або поки не буде укладено та втілено угоду про визволення заручників.

Про це пише The Times of Israel., посилаючись на слова міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

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"Операція в Рафаху не припиниться, доки ХАМАС не буде ліквідовано в цьому районі або перший заручник не повернеться до Ізраїлю", - пояснив міністр.

Також Галлант зазначив, що вчора він наказав ЦАХАЛ увійти в район Рафаху, захопити контрольно-пропускний пункт і виконати завдання.

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Сторона Ізраїлю готова йти на компроміси, щоб звільнити заручників, але якщо цього варіанту немає, операцію поглиблять, і далі вона відбуватиметься по всій Газі. ХАМАС розуміє лише силу, тому ми посилимо наші дії, а військовий тиск призведе до того, що ми розгромимо організацію ХАМАС, - коментує Галлант.

ЦАХАЛ узяв під контроль КПП Рафах

7 травня армія оборони Ізраїлю успішно взяла контрольно-пропускний пункт Рафах.

Про це раніше повідомило видання The Times of Israel.

401-а бронетанкова бригада вранці отримала контроль над КПП Рафах. Під час нічної операції було вбито близько 20 бойовиків ХАМАСу, а також виявлено три тунелі.

Тепер шлях, з'єднаний з Єгиптом, відрізаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку військові Ізраїлю окремо захопили під час нічного наступу.