Замах на Зеленського планувався як подарунок до дня інавгурації Путіна

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк розкрив деталі операції, яка зірвала спробу замаху на Президента Володимира Зеленського, вбивство якого мало стати подарунком Путіну до дня його інавгурації.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія також планувала вбити Малюка і начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).

“Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто, – повідомив Малюк на Telegram-каналі СБУ. – Теракт, який мав стати подарунком путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати — ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки”.

Advertisement

Як повідомила СБУ, до складу мережі, якою керували російські спецслужби, входили, зокрема, двоє полковників Управління державної охорони (УДО). Вони передавали секретну інформацію російським агентам, які планували здійснити замахи на Зеленського, Малюка, Буданова та інших українських посадовців.

Advertisement

Одним із завдань цієї мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Зеленського, які могли б узяти його в заручники, а згодом і вбити.