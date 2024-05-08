Замах на Зеленського планувався як подарунок до дня інавгурації Путіна
Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк розкрив деталі операції, яка зірвала спробу замаху на Президента Володимира Зеленського, вбивство якого мало стати подарунком Путіну до дня його інавгурації.
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Росія також планувала вбити Малюка і начальника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).
“Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто, – повідомив Малюк на Telegram-каналі СБУ. – Теракт, який мав стати подарунком путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати — ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки”.
Як повідомила СБУ, до складу мережі, якою керували російські спецслужби, входили, зокрема, двоє полковників Управління державної охорони (УДО). Вони передавали секретну інформацію російським агентам, які планували здійснити замахи на Зеленського, Малюка, Буданова та інших українських посадовців.
Одним із завдань цієї мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Зеленського, які могли б узяти його в заручники, а згодом і вбити.
Інавгурація – шоу майже без глядачів
Під час своєї так званої “інавгурації” у вівторок президент Росії Владімір Путін пообіцяв росіянам перемогу. Церемонія, що супроводжувалася проходженням військових і молебнем, формалізувала безпрецедентний п'ятий термін правителя, який наразі має практично необмежену владу.
Путін, щоправда, визнав, що Росія переживає “важкий період”. За цими словами стоять сотні тисяч загиблих, скалічених і травмованих солдатів, а також болючі санкції, які Захід наклав на Москву за її повномасштабну війну в Україні.
Путін заявив, що його країна “гідно пройде через важкий, рубіжний період і стане ще сильнішою”.
На знак протесту проти війни в Україні Польща, Німеччина, Чехія та багато інших європейських держав не прислали своїх представників на цю подію.
“Російська влада намагається створити для всього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила рф на державу-агресора, а правлячий режим — на диктатуру”, – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
Українки вийшли у фінал Євробачення
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil, який представляє Україну на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення, вийшов у фінал, який має відбутися 11 травня в шведському місті Мальме.
Головними темами виступу, який поставила Таня Муіньо, були стійкість і єдність жінок.
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