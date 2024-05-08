AstraZeneca ініціювала всесвітнє вилучення своєї вакцини проти COVID-19 через «надлишок доступних оновлених вакцин» після пандемії. Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

"Оскільки з того часу було розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин", - заявили в компанії.

Як пояснює AstraZeneca, це призвело до зниження попиту на препарат Vaxzevria, який більше не виробляється і не постачається.

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Раніше у судових документах AstraZeneca визнала, що вакцина може призвести до побічних ефектів, таких як утворення тромбів і зниження рівня тромбоцитів.

Заявку на відкликання вакцини з продажу компанія подала 5 березня. Вона набула чинності 7 травня.

COVID-вакцини зберегли життя європейцям

Завдяки вакцинації в Європі зберегли життя щонайменше 1,4 млн людей.

Про це в січні заявляв директор європейського відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюґе.

За його словами, дослідження під керівництвом ВООЗ/Європа показало, що щонайменше 1,4 мільйона життів у європейському регіоні були врятовані завдяки безпечним та ефективним вакцинам проти коронавірусу.

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Як зауважив Клюґе, без вакцинації загальна кількість загиблих від цієї хвороби в Європі могла би перевищити 4 мільйони.

Ситуація з COVID-19 в Україні - що відомо

За період з 29 січня по 4 лютого цього року виявлено 20 229 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Це на 2 563 більше, ніж у попередній період.

Про це повідомляла пресслужба міської державної адміністрації, посилаючись на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Як зазначається в повідомленні, рівень захворюваності нижчий від епідемічного порогу на 14,2%.