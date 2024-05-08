Росія знову завдала масштабного удару по Україні ракетами та безпілотниками, загрожуючи критичній інфраструктурі та життям людей.

Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк на сторінці соцмережі X (колишній Twitter).

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"Минулої ночі Росія знову завдала масштабного удару по Україні 55 ракетами та 21 безпілотником, цілячи по критичній енергетичній інфраструктурі та загрожуючи життю мирних жителів. Пошкоджено багато будинків і постраждали люди", - прокоментувала пані посол.

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Вона наголосила, що Росію притягнуть до відповідальності за її незаконну війну.

 

Росія здійснила масовий удар по Україні

Уночі 8 травня російські війська завдали комбінованого удару 55 ракетами різних типів та 21 ударним безпілотником.

Про це повідомляв Генштаб на власній сторінці у Фейсбук.

Як йдеться в повідомленні, протягом минулої доби відбулися 84 бойові зіткнення. Ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

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Зустріч Контактної групи з питань оборони України проходитиме онлайн.

Через ракетно-дронові удари постраждали кілька областей: Кіровоградська, Запорізька, Київська та Львівська.
Зокрема, окрім пошкоджень та руйнувань житлових будинків, російським силам вдалося влучити в три електростанції ДТЕК.

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