Росія знову завдала масштабного удару по Україні ракетами та безпілотниками, загрожуючи критичній інфраструктурі та життям людей.
Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк на сторінці соцмережі X (колишній Twitter).
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"Минулої ночі Росія знову завдала масштабного удару по Україні 55 ракетами та 21 безпілотником, цілячи по критичній енергетичній інфраструктурі та загрожуючи життю мирних жителів. Пошкоджено багато будинків і постраждали люди", - прокоментувала пані посол.
Вона наголосила, що Росію притягнуть до відповідальності за її незаконну війну.
Last night Russia again sent a massive attack across Ukraine with 55 missiles & 21 drones, targeting critical energy infrastructure & threatening lives of civilians. Many homes have been damaged and people injured. We will hold Russia accountable for its illegal war. pic.twitter.com/FB57YWBfAm— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 8, 2024
Росія здійснила масовий удар по Україні
Уночі 8 травня російські війська завдали комбінованого удару 55 ракетами різних типів та 21 ударним безпілотником.
Про це повідомляв Генштаб на власній сторінці у Фейсбук.
Як йдеться в повідомленні, протягом минулої доби відбулися 84 бойові зіткнення. Ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.
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Через ракетно-дронові удари постраждали кілька областей: Кіровоградська, Запорізька, Київська та Львівська.
Зокрема, окрім пошкоджень та руйнувань житлових будинків, російським силам вдалося влучити в три електростанції ДТЕК.
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