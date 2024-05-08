Росія знову завдала масштабного удару по Україні ракетами та безпілотниками, загрожуючи критичній інфраструктурі та життям людей.

Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк на сторінці соцмережі X (колишній Twitter).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Минулої ночі Росія знову завдала масштабного удару по Україні 55 ракетами та 21 безпілотником, цілячи по критичній енергетичній інфраструктурі та загрожуючи життю мирних жителів. Пошкоджено багато будинків і постраждали люди", - прокоментувала пані посол.

Advertisement

Вона наголосила, що Росію притягнуть до відповідальності за її незаконну війну.