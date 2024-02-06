Про це повідомляє пресслужба міської державної адміністрації з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Проте у повідомленні зазначається, що рівень захворюваності нижчий від епідемічного порогу на 14,2%.

А загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 14,5% переважно за рахунок дитячого населення.

Випадків захворювання дітей виявлено 11 305, що на 2 244 більше, ніж попереднього тижня.

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Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, міська влада буде змушена рекомендувати київським закладам освіти працювати дистанційно.

За минулий тиждень 8 924 дорослих звернулося з ознаками захворювання, що на 3,7% більше, ніж у попередній період.

Діти становлять 55,9% від загальної кількості. Захворюваність серед школярів зросла на 23,7% — у дітей шкільного віку зареєстровано 6301 випадок.

«Порівняно з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізовано 625 осіб, зокрема 439 дітей», — йдеться у повідомленні.

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Поширеною причиною захворювання є й коронавірус. На COVID-19 захворіло 383 людини, зокрема 76 дітей віком до 17 років.

Крім того, госпіталізовано 67 громадян, з яких 18 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 5 дорослих пацієнтів.

Медики підсумували, що минулого тижня серед дорослих зареєстровано 5 летальних випадків: один — від ускладнень COVID-19, три — від грипу А та один — від мікс-інфекції коронавірусу та грипу A.

Епідемічний сезон захворюваності на грип і ГРВІ у Києві розпочався 2 жовтня 2023 року. Тоді за тиждень зареєстрували 9 519 хворих киян, більшість з яких — діти. Зокрема, захворіли 5 786 дітей та 3733 дорослих киян.

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Примітно, що в останній тиждень 2023 року хворих було більше, ніж у перший тиждень 2024 року.

Втім, після канікул число зареєстрованих випадків захворювань із кожним тижнем почало зростати, особливо серед школярів.

Наразі жителям та гостям Києва рекомендують повернутись до маскового режиму. Йдеться, зокрема, про місця масового скупчення людей.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Гебреїсус Тедрос Аданом закликав продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.