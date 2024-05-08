Пенсіонерка з тимчасово окупованого Росією Криму була затримана на п'ять діб за публікацію зображення тризуба в "Однокласниках" та отримала штраф у розмірі 35 тисяч рублів (більше 15 тисяч гривень).

Про це пише Телеграм-канал Крымский ветер.

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Як зазначається в повідомленні, жінку звинуватили у "публічній демонстрації нацистської символіки та дискредитації збройних сил Росії".

Російський псевдосуд встановив, що 64-річна місцева мешканка в соцмережі "Одноклассники" розмістила публікацію, на якій був зображений український тризуб.

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У РФ заочно засудили речника компанії Meta

У квітні Другий окружний військовий суд на заході Росії заочно засудив на шість років ув'язнення Енді Стоуна, речника компанії Meta, що володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, у справі про "підтримку тероризму".

Про це повідомляло "Настоящее время".

Стоуна звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу РФ: "сприяння терористичній діяльності", "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності" і "публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності”. Втім, вирок йому був винесений лише за останньою статтею.