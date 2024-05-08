Пенсіонерка з тимчасово окупованого Росією Криму була затримана на п'ять діб за публікацію зображення тризуба в "Однокласниках" та отримала штраф у розмірі 35 тисяч рублів (більше 15 тисяч гривень).

Про це пише Телеграм-канал Крымский ветер

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як зазначається в повідомленні, жінку звинуватили у "публічній демонстрації нацистської символіки та дискредитації збройних сил Росії".

Російський псевдосуд встановив, що 64-річна місцева мешканка в соцмережі "Одноклассники" розмістила публікацію, на якій був зображений український тризуб.

Advertisement

У РФ заочно засудили речника компанії Meta

У квітні Другий окружний військовий суд на заході Росії заочно засудив на шість років ув'язнення Енді Стоуна, речника компанії Meta, що володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, у справі про "підтримку тероризму".

Про це повідомляло "Настоящее время".
Стоуна звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу РФ: "сприяння терористичній діяльності", "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності" і "публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності”. Втім, вирок йому був винесений лише за останньою статтею.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Литва готова відправити своїх військових в Україну
Далі » Росіянка бідкається, що її співвітчизники бояться повстати проти Кремля