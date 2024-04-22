У Росії Другий західний окружний військовий суд заочно засудив речника компанії Meta, якій належать соцмережі Facebook і Instagram, Енді Стоуна до шести років колонії загального режиму у справі про "виправдання тероризму".

Про це повідомляє «Настоящее время».

Напередодні оголошення вироку російське держобвинувачення просило призначити Стоуну сім років колонії суворого режиму.

Спочатку Стоуну оголосили обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу РФ: "сприяння терористичній діяльності", "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності" і "публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності”. Проте, ухвалюючи вирок, покарання йому призначили лише за останньою статтею.

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Справа Стоуна у РФ

У лютому 2024 року Басманний районний суд Москви заочно заарештував речника компанії Meta на два місяці. Тоді ж Росфінмоніторинг вніс його до списку "екстремістів та терористів".

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У листопаді 2023 року МВС РФ оголосило Стоуна у федеральний та міжнародний розшук за статтею про сприяння тероризму. Також минулого року Слідчий комітет РФ звинуватив Стоуна у сприянні терористичній діяльності з використанням свого службового становища. Російські пропагандистські медіа зазначили, що максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі.

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Тоді ж уточнювалося, що ще 11 березня 2022 року Слідком порушив проти Meta кримінальну справу за цією статтею через рішення компанії не блокувати українських користувачів за пости, які закликають до "смерті російських загарбників". Саме Стоун як прессекретар компанії оголосив про це рішення.

У РФ додали "міжнародний громадський рух ЛГБТ" до списку "терористів та екстремістів"

Наприкінці березня Російська федеральна служба фінансового мониторінгу додала до переліку "терористів та екстремістів" неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ".

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Верховний суд РФ заявив, що у діяльності "руху" виявлено "різні ознаки та прояви екстремістської спрямованості, зокрема розпалювання соціальної та релігійної ворожнечі" та визнав "рух ЛГБТ" екстремістською організацією.

Незважаючи на те, що "міжнародного громадського руху ЛГБТ" у Росії не існує, відразу після рішення Верховного суду почалися рейди в гей-клубах, потім людей почали штрафувати за демонстрацію "екстремістської символіки" через зображення веселки.