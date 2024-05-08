Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте для Financial Times.

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"Інгріда Шимоніте повідомила FT, що вона має дозвіл парламенту на відправку військових в Україну з навчальною метою, про що її уряд уже заявляв, але Київ поки не просив про це", - повідомляється в публікації.

Як зазначила Шимоніте, якби Литва думала лише про реакцію Росії, то не могла би нічого відправляти. Кожного другого тижня всі чують, що комусь погрожують ядерним бомбардуванням.

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Росія посилює атаки на українську інфраструктуру, електростанції, школи та лікарні, аби спричинити нову хвилю біженців, вважає вона.

«Ми не будемо організовувати депортацію чи шукати українських чоловіків у країні, тому що це було би незаконно», - наголосила Шимоніте, спираючись на те, що ЄС гарантував захист до березня 2025 року.

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Військова допомога від Литви

У квітні цього року Литва передала Україні бойовий літак L-39ZA «Альбатрос».

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

Як зазначено в повідомленні, уряд Литви передав українським збройним силам легкий бойовий літак у розібраному вигляді.

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Також на початку квітня Литва надала Україні нову партію військової допомоги - антидронові системи, генератори та розкладні ліжка.

Про це також раніше було зазначено в повідомленні Міноборони.

За словами литовського міністра оборони Лаурінаса Кащюнаса, підтримка Литвою України постійна. Литовський уряд допомагає Україні всіма можливими способами і шукає методи збільшення цієї допомоги. Зброя та техніка, яку постачають литовці та їхні союзники, роблять життєво важливий внесок у боротьбу України за свободу.