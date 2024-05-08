Велика Британія вишле з країни російського військового аташе та планує позбавити дипломатичного статусу деякі об’єкти нерухомості РФ у країні.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на очільника Міністерства внутрішніх справ Британії Джеймса Клеверлі.

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Військового аташе РФ вислали з Британії

Клеверлі зазначив, що ці заходи вжили у зв'язку з «безрозсудною та небезпечною діяльністю російського уряду по всій Європі».

«Я можу сказати Палаті громад, що ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим співробітником військової розвідки», - зазначив британський міністр.

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Також він заявив, що Британія позбавить статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості, що належать Росії у країні, включаючи Seacocks House у Сассексі, і торговий та оборонний відділ у Хайгейті, що, як вважається використовувалися з розвідувальною метою.

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«Ми вводимо нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, включаючи обмеження терміну перебування російських дипломатів у Великій Британії», - наголосив Клеверлі.

«Наше послання Росії чітке: припиніть цю незаконну війну. Виведіть свої війська з України. Припиніть цю шкідливу діяльність», - підсумував він.

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Нідерланди висилають з країни частину російських дипломатів

У лютому Нідерланди вирішили скоротити кількість дипломатів у російському посольстві через використання дипломатичного прикриття для шпигунства.

«Неприйнятно, що Росія намагається розмістити шпигунів у Нідерландах під дипломатичним прикриттям. Тому ми обмежуємо кількість російських дипломатів у Нідерландах. Ми також закриваємо наше генеральне консульство в Санкт-Петербурзі та Російське торгове представництво в Амстердамі», - повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра у своєму Twitter.

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