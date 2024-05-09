В Одеській області українські захисники цієї ночі знищили 17 із 20 ударних безпілотників, запущених російською окупаційною армією.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Атака "Шахедами" на Одещину - що відомо
«У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим), - ідеться в повідомленні.
За даними командувача ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.
Атака на Миколаївщину
Унаслідок влучання дрона частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в Первомайському на Миколаївщині, виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Сьогодні вночі, 9 травня, внаслідок влучання БпЛА типу «Shahed 136/131» частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м, на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає", - зазначив він.
Коментарі (0)