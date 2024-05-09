В Одеській області українські захисники цієї ночі знищили 17 із 20 ударних безпілотників, запущених російською окупаційною армією.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Атака "Шахедами" на Одещину - що відомо

«У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим), - ідеться в повідомленні.

За даними командувача ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.