Під час візиту до Італії в середу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив італійському інформаційному агентству ANSA, що Альянс не планує розгортати війська в Україні – всупереч заявам, зробленим раніше країною-членом Альянсу, Францією.

Водночас, Столтенберг підкреслив в інтерв'ю, що надання військової допомоги Києву все ще залишається критично важливим.

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"НАТО не збирається відправляти війська в Україну, – підкреслив він. – Коли я минулого тижня був в Україні, українці не просили про війська НАТО – вони просили більше військової допомоги".

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Столтенберг додав, що, хоча "ситуація зараз змінюється", про появу нової західної допомоги на полі бою немає "жодних повідомлень".

Президент Франції Емманюель Макрон отримав зауваження від багатьох своїх партнерів по НАТО за те, що протягом останніх кількох тижнів натякав на те, що відправка західних військ до України "не знімається з порядку денного".

Сполучені Штати нещодавно схвалили надання Києву військової та іншої допомоги на суму близько 61 мільярда доларів, але адміністрація президента Джо Байдена повідомила, що ця зброя, найімовірніше, буде використана в контрнаступі проти російського вторгнення у 2025 році.

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Столтенберг додав, що президент Росії Владімір Путін все ще вірить, що Росія може перемогти, і єдиний спосіб переконати його в протилежному – це "довести на полі бою, що він не переможе, і єдиний спосіб зробити це – надати Україні військову допомогу".

Антиукраїнська республіканка отримала прочухана від Палати представників під час голосування за зміну керівництва

У середу переконлива більшість членів Палати представників Конгресу США (353-43 голосів) відхилила пропозицію антиукраїнської провокаторки Марджорі Тейлор Ґрін (республіканка від штату Джорджія) зняти з посади спікера Майка Джонсона (республіканець від штату Луїзіана).

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Після того, як минулого місяця Джонсон вирішив проігнорувати застереження правого крила на чолі з Тейлор Ґрін і поставив на голосування пакет допомоги Києву в розмірі 61 мільярд доларів, Ґрін та її дуже маленька, але активна коаліція ізоляціоністів пообіцяли помститися, влаштувавши протест проти новообраного спікера. Демократи в Палаті представників загалом погодилися підтримати лідера республіканців і в більшості своїй проголосували "проти" зняття Джонсона.

Згідно з новоприйнятими правилами Палати представників, будь-який депутат може ініціювати голосування за відставку спікера. Наприкінці минулого року таким чином усунули попередника Джонсона – Кевіна Маккарті, але в середу затія Ґрін із тріском провалилася. Як повідомляє AFP, "консерваторку з Джорджії освистали колеги, коли вона офіційно оголосила про цю ініціативу на засіданні Палати представників".

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За результатами остаточного підрахунку голосів, 163 демократи стали на бік консерваторів у нижній палаті, де республіканці переважають їх усього на чотири голоси.

Колеги Тейлор Ґрін назвали її витівку "обурливим" відволіканням від важливих справ.

Державний департамент США заявляє про відновлення темпів надання допомоги Києву

Адміністрація Байдена заявила, що темпи фінансування України з боку США повертаються до тих, що були до багатомісячного застою на Капітолійському пагорбі, який вдалося подолати минулого місяця завдяки двопартійній угоді про відновлення фінансування зовнішньої допомоги.

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Речник Державного департаменту США Метт Міллер заявив на прес-брифінгу в середу: "Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, який був до перерви у фінансуванні".

Міллер уточнив, що Україна може отримати додаткове фінансування вже незабаром, незважаючи на повідомлення про те, що більша частина військових активів, обіцяних у схваленому в квітні пакеті на суму 61 мільярд доларів, піде на підготовку українського контрнаступу, який очікується не раніше наступного року.

На Луганщині тривають бої, Україна вдарила по російській нафтобазі

Московські підрозділи незначно просунулися вздовж лінії Сватове-Кремінна в Луганській області, повідомив у середу Інститут вивчення війни (ISW), в той час як українські Сили оборони знищили російську нафтобазу на українській землі.

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Геолокаційні кадри, опубліковані в ніч проти середи і вранці в четвер за київським часом, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Ямполівки (західніше Кремінної) і на північ від Білогорівки (південніше Кремінної). Один із російських військових блогерів стверджував, що солдати Кремля просунулися на 1,5 кілометра на схід від села Новосадове (на північний захід від Кремінної), але в ISW повідомили, що не виявили жодних візуальних доказів цього твердження.