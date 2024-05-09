В уряді США працюють над підготовкою нового пакету оборонної підтримки України та планують повернутися до минулорічних темпів виділення ЗСУ допомоги.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

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Сполучені Штати готують черговий пакет допомоги для України

«Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до цієї перерви у фінансуванні», - зазначив він.

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У цьому контексті Міллер підкреслив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Представник Держдепу не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

США не бачать ознак того, що РФ застосує проти України ядерну зброю

Влада США вважає безвідповідальною риторику керівництва Росії, яке анонсувало навчання з використання тактичної ядерної зброї. Однак офіційний Вашингтон не вбачає ознак підготовки до застосування ядерної зброї у війні проти України.

Більше по темі Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому» У Міненерго повідомили, що це надзвичайно важливий крок для покарання Росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні.

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Риторика Росії – ядерна риторика – є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту», – заявив Міллер.

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Водночас, за його словами, США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Крім того, Міллер підкреслив, що Сполучені Штати «не вбачають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні».