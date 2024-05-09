На Миколаївщині внаслідок влучання дрона частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в Первомайському, виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Росія атакувала Миколаївщину

"Сьогодні вночі, 9 травня, внаслідок влучання БпЛА типу «Shahed 136/131» частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м, на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає", - зазначив він.

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Кім додав, що вчора, 8 травня, о 09:47 та 11:01 ворог обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади, а о 23:20 здійснив артилерійський обстріл території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

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