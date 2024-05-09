Верховна Рада України проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомляє народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Рада звільнила Кубракова

Железняк уточнив, що відповідну ініціативу №11248 підтримали 272 народні депутати.

Кубраков був звільнений із займаної посади, як йдеться в постанові, авторами якої виступили 40 парламентарів, з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

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Кубраков відреагував на звільнення

Незадовго до ухвалення Парламентом рішення, Олександр Кубраков прокоментував зареєстрований проєкт постанови про його звільнення з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності. Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - заявив Кубраков.

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Ексвіцепрем'єр з відновлення України Кубраков - що відомо

Олександр Кубраков народився у 1982 році в м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою.

У 2015-2016 роках працював у Міністерстві юстиції України, був керівником проєктного офісу міністерства. Також обіймав посаду керівника сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

У 2019 році був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Слуга народу". У листопаді того ж року був призначений на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

З травня 2021 року Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України.

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1 грудня 2022 року Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України та призначила його віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.