Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики.

Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Верховна Рада відправила Сольського у відставку

Железняк уточнив, що рішення було ухвалено 273 голосами народних депутатів.

Він зазначив, що Сольский під час голосування був присутнім у сесійній залі і є «одиним з небагатьох міністрів, який робить звіт про роботу перед звільненням».

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Водночас народний депутат із парламентської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що раніше Комітет з аграрної політики не підтримав відставку Сольського, а запропонував визначитися з цим питанням у залі.

Справа Сольського - що варто знати

У НАБУ 23 квітня заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на Сумщині на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

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За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн.

За міністра аграрної політики та продовольства України внесли заставу в розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти. Окрім цього, як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, Сольський продовжує виконувати свої обов’язки, хоча у четвер, 25 квітня, підозрюваний подав у відставку.

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29 квітня Слідчі судді Вищого антикорупційного суду заарештували ще трьох підозрюваних у справі про заволодіння землею в Сумській області площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробу заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

9 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до заступника чинного міністра у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.