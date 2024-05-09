Учора вчетверте за півроку російські окупаційні війська використали «Калібри» для масованої атаки.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росіяни знову атакують Україну «Калібрами»

«Ворог почав використовувати «Калібри» для масованих атак. Вчетверте за півроку росіяни використали «Калібри». Всі вони були знищені. На чергування у Чорне мове ворог намагається виводити перш за все підводні човни», – сказав Братчук.

Advertisement

Він зазначив, що ворог намагається показати свою присутність у Чорному морі, але у нього виникла проблема з використанням ракетоносіїв. На його думку, можливо, там існують якісь технологічні питання щодо функціонування пускових установок на самих кораблях.

Речник Української добровольчої армії «Південь» пояснив, що підводний човен може робити бойові пуски фактично з акваторії порту.

Більше по темі Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

«Є такі приклади, коли саме з Новоросійська ворог використовував підводний човен для того, щоб запускати «Калібри». Це найголовніша складність», – зауважив Братчук.

Advertisement

Атака "Шахедами" у ніч проти 9 травня

В Одеській області українські захисники цієї ночі знищили 17 із 20 ударних безпілотників, запущених російською окупаційною армією.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим), - ідеться в повідомленні.

За даними командувача ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.