У ніч проти 9 травня «бавовна» розквітла на двох перевалочних нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ.

Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують, що це була успішна операція ударних безпілотників Служби безпеки України (СБУ).

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СБУ атакувала нафтобази поблизу Анапи

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Росіяни публікують відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і понад 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

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«Сезон «бавовн» на російських НПЗ та нафтобазах у розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни», - зазначило наше джерело.

СБУ блискавично уразили нафтобази у Смоленській області

Вночі 24 квітня Росію знову атакували дрони. Відомо, що на території міста Липецьк упав дрон, а в Смоленській області горіла нафтобаза.

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Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили дві нафтобази у Смоленській області.

"Цієї ночі «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської обл. РФ", - повідомив наш співрозмовник.

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За даними джерела Kyiv Post, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського пального. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу