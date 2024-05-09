У ніч проти 9 травня «бавовна» розквітла на двох перевалочних нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. 

Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджують, що це була успішна операція ударних безпілотників Служби безпеки України (СБУ).

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СБУ атакувала нафтобази поблизу Анапи

Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Росіяни публікують відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і понад 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

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«Сезон «бавовн» на російських НПЗ та нафтобазах у розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал росії для ведення війни», - зазначило наше джерело.

СБУ блискавично уразили нафтобази у Смоленській області

Вночі 24 квітня Росію знову атакували дрони. Відомо, що на території міста Липецьк упав дрон, а в Смоленській області горіла нафтобаза.

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Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили дві нафтобази у Смоленській області.

"Цієї ночі «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської обл. РФ", - повідомив наш співрозмовник.

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За даними джерела Kyiv Post, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського пального. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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