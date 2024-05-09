У Росії продовжується «вибухове» 9 травня. Після нічної «бавовни» на двох нафтобазах у Краснодарському краї рф, зранку далекобійний дрон СБУ«завітав» і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ «Газпром нафтохім Салават». За даними джерел Kyiv Post, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.
Таким чином, наголошує наш співрозмовник, літальний апарат встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.
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«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів», - розповіли нам у СБУ.
Отже, СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завадавати ворогу болючих ударів. «Російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе безпечно навіть у глибокому тилу», - наголошують наші джерела.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Російське медіа Baza у своєму Телеграм-каналі опублікувало відео, на якому можна побачити, як дрон підлітає до підприємства. Російські журналісти повідомляють про влучання дрону, а також про відсутність офіційної інформації.
Атаки СБУ та ГУР на російські нафтобази - що варто знати
У ніч проти 9 травня СБУ завдала успішних ударів по двох перевалочних нафтобазах поблизу Анапи в Краснодарському краї РФ.
На початку травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вчергове атакували ворожий нафтопереобний завод у Рязанській області Росії.
У квітні дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили дві нафтобази у Смоленській області.
За даними джерела Kyiv Post, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського пального. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу
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