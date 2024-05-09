У Росії продовжується «вибухове» 9 травня. Після нічної «бавовни» на двох нафтобазах у Краснодарському краї рф, зранку далекобійний дрон СБУ«завітав» і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ «Газпром нафтохім Салават». За даними джерел Kyiv Post, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

Таким чином, наголошує наш співрозмовник, літальний апарат встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

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«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів», - розповіли нам у СБУ.

Отже, СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завадавати ворогу болючих ударів. «Російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе безпечно навіть у глибокому тилу», - наголошують наші джерела.

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Російське медіа Baza у своєму Телеграм-каналі опублікувало відео, на якому можна побачити, як дрон підлітає до підприємства. Російські журналісти повідомляють про влучання дрону, а також про відсутність офіційної інформації.

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Атаки СБУ та ГУР на російські нафтобази - що варто знати

У ніч проти 9 травня СБУ завдала успішних ударів по двох перевалочних нафтобазах поблизу Анапи в Краснодарському краї РФ.

На початку травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вчергове атакували ворожий нафтопереобний завод у Рязанській області Росії.

У квітні дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили дві нафтобази у Смоленській області.

За даними джерела Kyiv Post, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського пального. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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