У Росії продовжується «вибухове» 9 травня. Після нічної «бавовни» на двох нафтобазах у Краснодарському краї рф, зранку далекобійний дрон СБУ«завітав» і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ «Газпром нафтохім Салават». За даними джерел Kyiv Post, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

Таким чином, наголошує наш співрозмовник, літальний апарат встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

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«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів», - розповіли нам у СБУ.

Отже, СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завадавати ворогу болючих ударів. «Російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе безпечно навіть у глибокому тилу», - наголошують наші джерела.

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Російське медіа Baza у своєму Телеграм-каналі опублікувало відео, на якому можна побачити, як дрон підлітає до підприємства. Російські журналісти повідомляють про влучання дрону, а також про відсутність офіційної інформації.