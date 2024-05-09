Ігор Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу в якості запобіжного заходу.

Про це повідомляє видання «Ґрати» із зали суду.

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За підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна, Коломойський перебуває перебуває в ізоляторі Служби безпеки України із 2 вересня.

Як зазначається в слідстві, бізнесмен заради помсти за «невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства» замовив убивство директора юридичної компанії Сергія Карпенка.

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Як пише видання, Ігор Коломойський заперечує будь-яку причетність до злочину.

Коломойський отримав підозру в організації вбивства

8 травня Офіс Генпрокурора повідомив про підозру в організації умисного вбивства Ігорю Коломойському, який перебуває під слідством за підозрою в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Йому повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства.

Більше по темі Рада звільнила міністра аграрної політики Сольського Нардеп Железняк повідомив, що за звільнення міністра агрополітики, який підозрюється у корупції, проголосували 273 депутати.

Слідство встановило, що для реалізації плану підозрюваний залучив учасників банди, яка спеціалізувалася на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, таких як фізична розправа.

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"Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", - пояснили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року суд обрав запобіжний захід для бізнесмена. Це було тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави.