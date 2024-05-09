Першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи доставлять в Україну у червні.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

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"Ми з прем’єр-міністром Петром Фіалою припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доправлені у червні, і вже є контракти ще на п’яти-, шестизначну кількість боєприпасів", - сказав Павел.

Втім, голова держави зауважив, що чеська ініціатива просувається не так швидко, як хотілося б.

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"Якби ми пропустили цей період роздумів та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на місяці, можливо, навіть роки раніше, і ситуація могла бути іншою. Ми мусимо винести уроки з минулого і надати допомогу зараз у повному обсязі та якнайшвидше, щоб Україна не втрачала більше територій та життів", - наголосив чеський лідер.

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Як зазначає Павел, Росія називає себе «євразійською цивілізацією», проте російські цінності відрізняються від європейських, тому "дуже наївно підходити до Росії з позиції поступок".

20 країн світу виділили кошти на чеську ініціативу

Завдяки приєднанню до чеської ініціативи близько 20 країн, з'явилася моєливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для України.

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Про це у квітні Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав під час виступу в аналітичному центрі Інститут Гудзона у Вашингтоні.

За словами Фіала, до ініціативи приєдналися близько двадцяти країн – від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі. Завдяки їм тепер можна придбати 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Представник Чехії вірить у те, що подальших поставок буде більше.

Чеська ініціатива - що треба знати

У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла близько 800 тис. одиниць амуніці у третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.

Чехія вже уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Планується законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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За словами Павела, чеська мета - створення довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це має безпосередньо змінити ситуацію на передовій. Усі мають прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також включає суттєве збільшення кількості озброєнь.