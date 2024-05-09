Між Україною та Європейською комісією є домовленість про те, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться ситуація з безпекою.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину під час Міжнародного саміту міст і регіонів.

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"Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ із самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений,.. тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", – пояснила урядовиця.

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Стефанішина наголосила, що безпековий чинник вкрай важливий, проте умов для рішення про перегляд статусу тимчасового захисту зараз немає.

Зв'язок між мобілізацією та тимчасовим захистом

Питання мобілізації, як і реєстру військовозобов’язаних зі статусом тимчасового захисту не повʼязані, коментує Ольга Стефанішина.

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"Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобовʼязаних. Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної, консульської роботи", – пояснила урядовиця.

Мобілізаційний облік громадян під тимчасовим захистом ЄС

У квітні українська сторона повідомила про план здійснення мобілізаційного обліку громадян, які скористалися тимчасовим захистом у країнах ЄС.

Про це в Брюсселі перед початком неформального засідання Ради міністрів ЄС із загальних справ заявила Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, Україна має продовжувати мобілізаційний процес. Перш за все, необхідно отримати дані про тих, хто може бути мобілізованим. Це не означає ані обов’язкову автоматичну мобілізацію,ані те, що ці люди будуть автоматично позбавлятися статусу тимчасового захисту в ЄС.