KfW надає НЕК "Укренерго" грант на 45 млн євро для підвищення ефективності передачі електроенергії.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи міністра енергетики Германа Галущенка.

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«Це угода про грант на 45 млн євро для фінансування проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії». Це лише частина допомоги, яка вже надана німецькою стороною і яка сьогодні тільки для Укренерго сягає 177 млн євро», - пояснив Галущенко.

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Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив, що фінансування виділяє Кредитна установа для відбудови (KfW).

Дефіцит в енергосистемі України

Нагадаємо, що 19 квітня в енергосистемі України спостерігався дефіцит, через що довелося залучити аварійну допомогу.

Про це повідомляло Укренерго у Фейсбуці.

Диспетчерський центр залучив аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Імпорт електроенергії протягом доби здійснювався з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови обсягом 10 900 МВт-год, як зазначалося в повідомленні.

З 15 квітня Укренерго щодня залучає європейську екстренну допомогу для покриття дефіциту потужності.

А 6 травня росіяни завдали чергового удару по високовольтному об'єкту Укренерго на Сумщині.

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Про це також повідомила Національна енергетична компанія у Фейсбук.