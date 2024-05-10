До українського війська можуть потрапити від 10 до 20 тис. чоловіків призовного віку, які зараз засуджені та перебувають у місцях ув’язнення, а також чоловків із судимостями. Про це Міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв’ю ВВС Україна, коментуючи закон, який дозволяє мобілізацію засуджених до ЗСУ.

Скільки ув'язнених можуть потрапити до армії

 «Я думаю, що тисяч десять можна було б залучити (до армії – ред.), може трошки більше», – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

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Міністр додав, що загалом, якщо рахувати разом із чоловіками, які мали судимості, таких людей набереться до 20 тис.

«Так, десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна», – сказав він.

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Міністр додав, що кількість таких громадян, призваних до війська, багато в чому залежатиме від того, як будуть у цьому контексті працювати військово-лікарські комісії. Водночас, він цей підхід і сам не розуміє до кінця.

«От у нас вже був досвід проходження ув'язненими ВЛК. Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров'ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід», – розповів він, додавши, що «підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації».

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Мобілізація засуджених – що відомо

8 травня Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених.

На час дії мобілізації та воєнного стану цей закон дозволяє увʼязненим виходити на волю за умовно-достроковим звільненням для проходження військової служби за контрактом.

Засуджені можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням та за рішенням суду.

Вони зможуть написати заяву у своїй пенітерціарній установі, пройти там медогляд і лише потім потрапити до центру комплектування. Мобілізовувати будуть виключно тих в‘язнів, які мають достатній рівень фізичної підготовки і є психічно здоровими.

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Kyiv Post розібрався у тонкощах мобілізації ув’язнених. Зокрема, ми запитали думку військових і фахівців щодо цього. Опитані Kyiv Post експерти вважають, що через суворі обмеження, передбачені новим законом, навряд чи вдасться мобілізувати більше 10-20 тисяч ув’язнених.

Для порівняння, в Росії кількість мобілізованих лише до лав ПВК «Вагнера» оцінювалась у понад 100 000.

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